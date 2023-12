TAG Immobilien Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tag Immobilien ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Schlecht" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Tag Immobilien liegt bei 30,38, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 40,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 13.195 EUR für Tag Immobilien eine Entfernung von +37,45 Prozent vom GD200 (9,6 EUR), was als "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,92 EUR, was einer Entfernung von +10,7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Tag Immobilien-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tag Immobilien daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".