TAG Immobilien-Aktie: Kommt die Trendwende?

Die TAG Immobilien-Aktie (WKN: 830350) startet mit einem Minus von rund 3% in die neue Börsenwoche. Anleger werden den Kursverlust verschmerzen können, denn Ende vergangener Woche stieg das Papier des Immobilienkonzerns auf ein neues Jahreshoch. Seit Anfang Januar legte die TAG Immobilien-Aktie um fast +65% zu. Deutet sich mit dem Kursverlust am Montagmorgen nun eine Trendwende an?