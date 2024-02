TAG Immobilien Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI für Tag Immobilien liegt bei 39,71, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 57,03, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein neutrales Rating für die Aktie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Tag Immobilien mit 11,67 EUR derzeit um -6,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, +10,62 Prozent, was zu einer langfristigen Einschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Kommunikation im Netz, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Tag Immobilien war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für Tag Immobilien aus diesen weichen Faktoren.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tag Immobilien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Anleger-Stimmung für Tag Immobilien.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine neutrale bis negative Einschätzung für Tag Immobilien, sowohl aus technischer Sicht als auch aus der Sicht des Anleger-Sentiments.