TAG Immobilien Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Tag Immobilien wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tag Immobilien-Aktie liegt bei 64, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 52,43 beträgt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tag Immobilien.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Tag Immobilien-Aktie von 12,26 EUR eine positive Entwicklung von +21,99 Prozent im Vergleich zum GD200 (10,05 EUR), was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 12,6 EUR, was einem Abstand von -2,7 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tag Immobilien-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Analyse weicher Faktoren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Tag Immobilien in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.