TAG Immobilien Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Tag Immobilien ist insgesamt negativ, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen hervorgeht. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen wird die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tag Immobilien weist einen Wert von 30,38 auf, was ebenfalls als "neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen misst, ergibt eine Einstufung als "neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Tag Immobilien bei 9,6 EUR verläuft, was als "gut" eingestuft wird. Der Abstand zum Aktienkurs von 13,195 EUR beträgt +37,45 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein positiver Abstand von +10,7 Prozent, was ebenfalls als "gut" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Tag Immobilien weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin. Die Rate der Stimmungsänderung ist eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Tag Immobilien, wobei die Stimmung unter den Anlegern und die technische Analyse als neutral bis gut eingestuft werden, während das Sentiment und der Buzz als eher schlecht bewertet werden.