TAG Immobilien Aktie: Jetzt könnte alles passieren

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Tag Immobilien in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tag Immobilien daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Der gleitende Durchschnittskurs der Tag Immobilien liegt derzeit bei 10,61 EUR, während der aktuelle Kurs bei 11,67 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +9,99 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,4 EUR, was zu einem Abstand von -5,89 Prozent führt und somit zu einer Bewertung von "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tag Immobilien eingestellt waren. Es gab an acht Tagen hauptsächlich negative Themen, während an vier Tagen eine eher neutrale Einstellung herrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Tag Immobilien daher als "Schlecht" für die Anlegerstimmung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tag Immobilien-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tag Immobilien daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.