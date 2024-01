TAG Immobilien Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI für die Tag Immobilien liegt bei 72,4, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ist daher die Einstufung für diese Kategorie "Schlecht".

Die Einschätzung von Aktienkursen lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger vornehmen. Unsere Analysten haben die Tag Immobilien auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Zudem griffen die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Tag Immobilien auf. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tag Immobilien verläuft aktuell bei 10,1 EUR, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 12,145 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +20,25 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit ein Niveau von 12,63 EUR hat. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von -3,84 Prozent und liefert ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Tag Immobilien in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tag Immobilien weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Daher erhält die Aktie von Tag Immobilien bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".