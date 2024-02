TAG Immobilien Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die technische Analyse zeigt, dass die Tag Immobilien-Aktie derzeit gemischte Signale aufweist. Bei der Betrachtung des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts liegt der aktuelle Wert bei 10,41 EUR. Der letzte Schlusskurs von 11,455 EUR weicht deutlich davon ab (+10,04 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs von 12,61 EUR unter dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (-9,16 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tag Immobilien-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tag Immobilien liegt bei 99,39, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 57,62 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in sozialen Netzwerken zeigen ebenfalls gemischte Signale. Die Diskussion war in den letzten Tagen sowohl von positiven als auch von negativen Themen geprägt. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität deuteten auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tag Immobilien-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine gemischte Bewertung der Tag Immobilien-Aktie.