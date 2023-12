TAG Immobilien Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Das Anleger-Sentiment für Tag Immobilien hat sich in den letzten zwei Wochen als besonders negativ erwiesen, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Während an einem Tag positive Themen überwogen, dominierte an den anderen sechs Tagen die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie geführt hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Tag Immobilien eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 21,97, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 44,01 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Zusammen führt dies zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tag Immobilien-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,5 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 13.045 EUR, was einer positiven Abweichung von 37,32 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,71 EUR liegt mit einer Abweichung von +11,4 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen um Tag Immobilien langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Tag Immobilien, wobei das Anleger-Sentiment und die technische Analyse zu einer positiven Einschätzung führen, während das langfristige Stimmungsbild und der RSI auf Neutralität hinweisen.