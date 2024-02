TAG Immobilien Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Tag Immobilien-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Tag Immobilien-Aktie beträgt 66,6, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert bei 56,26 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 10,37 EUR für den Schlusskurs der Tag Immobilien-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11.705 EUR, was einem Unterschied von +12,87 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,65 EUR, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Tag Immobilien-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Tag Immobilien gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Unsere Analysten haben die Tag Immobilien-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in Bezug auf Tag Immobilien diskutiert. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.