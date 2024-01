TAG Immobilien Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Tag Immobilien war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Positiven Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder eine positive noch eine negative Themenkommunikation, was die Redaktion dazu veranlasst, die Aktie insgesamt mit "Gut" zu bewerten.

Eine umfassende Analyse der Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Tag Immobilien zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Tag Immobilien mit 12,83 EUR derzeit +3,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +30,52 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tag Immobilien liegt bei 64,31, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt eine neutrale Bewertung von 51. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung von "Neutral" vergeben.