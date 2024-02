TAG Immobilien Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Der gleitende Durchschnittskurs von Tag Immobilien liegt aktuell bei 10,23 EUR, während der Kurs der Aktie selbst bei 12,3 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +20,23 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,69 EUR, was zu einem Abstand von -3,07 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Tag Immobilien daher eine Gesamtnote von "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) wird analysiert, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 48,97 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,88, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Tag Immobilien in den sozialen Medien gab. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung um Tag Immobilien auf den sozialen Plattformen war größtenteils negativ und die Diskussionen der Nutzer haben in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Auch hier wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also, dass Tag Immobilien derzeit eine negative Einschätzung hinsichtlich des Sentiments und der Stimmung erhält.