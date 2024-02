TAG Immobilien Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tag Immobilien. Negative Themen dominierten die Diskussion und es gab keine positiven Beiträge. An vier Tagen war die Stimmung neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Tag Immobilien daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Tag Immobilien-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält Tag Immobilien eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Tag Immobilien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Tag Immobilien 10,61 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,67 EUR hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,99 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,4 EUR, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.