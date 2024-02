TAG Immobilien Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tag Immobilien von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als überwiegend negativ bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. In den letzten Tagen gab es jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Tag Immobilien liegt aktuell bei 58,76 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich der Wert von Tag Immobilien auf 10,3 EUR und der aktuelle Kurs liegt bei 12.215 EUR. Die Distanz zum GD200 beträgt +18,59 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 weist hingegen einen Abstand von -3,74 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut" als Gesamtnote.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung neutral ist und auch die technische Analyse eine neutrale bis positive Bewertung ergibt. Die Aktie von Tag Immobilien wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.