TAG Immobilien Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tag Immobilien eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und 11 negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tag Immobilien daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tag Immobilien-Aktie beträgt aktuell 65, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,76 ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt neutralen Rating in Bezug auf die Analyse der RSIs für Tag Immobilien führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Tag Immobilien-Aktie mit einem Kurs von 12.275 EUR inzwischen 10,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +33,13 Prozent beläuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen wurde und daher eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.