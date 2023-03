TAGESVORSCHAU: Termine am 15. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk)

07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen

07:45 DEU: BMW, Jahreszahlen (detailliert) (8.30 Bilanz-Pk, 11.15 Analystencall)

08:00 DEU: OHB, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

10:00 DEU: Volkswagen-Kernmarke VW Pkw, Jahreszahlen 2022 (detailliert) (Pk)

17:30 DEU: Volkswagen, For the People (Online-Veranstaltung), Termin mit Thomas Schäfer, CEO Marke Volkswagen Pkw, Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb und Marketing, Kai Grünitz, Vorstand für Technische Entwicklung, und Andreas Mindt, Head of Design

17:45 DEU: Believe, Jahreszahlen

21:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen

22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 02/23

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 02/23

08:00 DEU: Großhandelspreise 02/23

08:00 DEU: Konsumausgaben privater Haushalte Jahr 2022

08:00 EUR: Acea, Neuzulassung von Bussen Jahr 2022

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 02/23

10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose (10.30 Pk)

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/23

13:30 USA: Erzeugerpreise 02/23

13:30 USA: Empire State Index 03/23

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/23

15:00 USA: NAHB-Index 03/23

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) stellt Konzept für digitale Pflegebörse vor

10:00 FRA: IEA veröffentlicht Ölmarktbericht März 2023

10:30 DEU: Pk zu Prognose zur Treibhausgasbilanz 2022 mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner

11:00 DEU: Online-Pk zu den Marktdaten 2022 vom Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) in Kooperation mit dem Verband des Deutschen Zweirandhandels (VDZ), Berlin

13:00 DEU: Bundestag mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) in der Regierungsbefragung

GBR: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt stellt seine Haushaltspläne vor, London

DEU: Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson

+ 1230 Begrüßung mit militärischen Ehren durch Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 1345 Presseunterrichtung Scholz/Kristersson

DEU: Zweite Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG (zweiter und letzter Tag)

DEU: Fortsetzung Warnstreiks im öffentlichen Dienst - Schwerpunkt Gesundheitswesen

