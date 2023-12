TAAT Global Alternatives Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Taat Global Alternatives weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,13 %. Aufgrund dieser Differenz von 4,13 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Taat Global Alternatives mit 0,215 CAD derzeit -10,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -84,07 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positiv über den Wert gesprochen wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für Taat Global Alternatives einen aktuellen Wert von 85,71 zeigt, was als überkauft eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 49, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird daher die Bewertung des RSI als "Schlecht" eingestuft.