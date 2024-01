TAAT Global Alternatives Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse von Taat Global Alternatives zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,18 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,22 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -81,36 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 0,22 CAD, was die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Taat Global Alternatives. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Taat Global Alternatives verzeichnet werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Taat Global Alternatives liegt bei 51,28, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 55,17 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf diesem Niveau.