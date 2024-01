TAAT Global Alternatives Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Taat Global Alternatives wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,3 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,225 CAD) um -82,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den vergangenen 50 Tagen ergab sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,23 CAD, was einer Abweichung von -2,17 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Taat Global Alternatives derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 9,14 Prozentpunkten (0 % gegenüber 9,14 %) führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer präzisen Analyse frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Taat Global Alternatives in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität und deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Daher erhält Taat Global Alternatives eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Taat Global Alternatives liegt bei 37,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,27, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führen diese Bewertungen zu einem Gesamtrating von "Neutral".