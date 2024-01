TAAT Global Alternatives Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Taat Global Alternatives hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,08%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen für Taat Global Alternatives ist größtenteils negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert.

Die Analyse der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Es gab keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage in den letzten vier Wochen, so dass die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Taat Global Alternatives-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Taat Global Alternatives-Aktie aufgrund der genannten Kriterien mit einem "Neutral"-Rating versehen.

