TAAT Global Alternatives Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Taat Global Alternatives wird in einer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,47 CAD, während der Aktienkurs bei 0,23 CAD um -84,35 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Kurs von 0,26 CAD eine Abweichung von -11,54 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, was einen geringeren Ertrag von 4,11 Prozentpunkten bedeutet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während die negative Kommunikation an vier Tagen überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Taat Global Alternatives-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (44,44) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Taat Global Alternatives anhand der technischen Analyse, Dividendenpolitik und Anleger-Sentiment als "Schlecht" oder "Neutral" bewertet.

