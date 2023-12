TAAT Global Alternatives Aktie: Was macht der Markt?

Taat Global Alternatives, ein Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,05 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,22 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,24 CAD liegt, was einer Abweichung von +9,09 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Allerdings zeigt die Analyse der letzten 50 Handelstage einen Durchschnittswert von 0,28 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Taat Global Alternatives ist insgesamt negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. Obwohl in den vergangenen Tagen einige positive Themen diskutiert wurden, bleibt die Einschätzung insgesamt "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Taat Global Alternatives-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für Taat Global Alternatives eine gemischte Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und den Relative Strength Index.