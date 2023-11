TAAT Global Alternatives Aktie: Pleite oder Chance?

Die Stimmung und Diskussionsintensität der Anleger rund um die Aktie von Taat Global Alternatives haben sich im letzten Monat kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anleger haben auch nicht mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Allerdings haben private Nutzer in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ über Taat Global Alternatives gesprochen. Unsere Redaktion bewertet die Kommentare und Wortmeldungen als besonders negativ. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Stimmung bewerten wir die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht".

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Taat Global Alternatives liegt derzeit bei 2,32 CAD, während der eigentliche Kurs bei 0,335 CAD liegt. Damit beträgt die Distanz zum GD200 -85,56 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,87 CAD, was einen Abstand von -61,49 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Mit diesen Werten insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Taat Global Alternatives liegt bei 0 %, was 3,94 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,94 %. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Einstufung als "Schlecht".

