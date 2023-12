TAAT Global Alternatives Aktie: Der Knall ist da!

Die Taat Global Alternatives hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,215 CAD verzeichnet, der um -14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 sich auf -84,97 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt bei einem Niveau von 100 eine Einstufung als "Schlecht". Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 48,39 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung auf Basis des RSI lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Taat Global Alternatives eher neutral diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation vorherrschte. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Anleger führt. Demnach wird die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie aktuell 0, was einer negativen Differenz von -4,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Aus diesem Grund erhält Taat Global Alternatives von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.