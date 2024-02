TAAT Global Alternatives Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Taat Global Alternatives liegt bei 68, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,58, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Taat Global Alternatives-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 1,02 CAD deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,3 CAD liegt, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf die letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 0,25 CAD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Taat Global Alternatives-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -10 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher erhält Taat Global Alternatives eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Bereich Sentiment und Buzz wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Taat Global Alternatives in den letzten vier Wochen verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem gemischten Gesamtbild führt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.