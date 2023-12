TAAT Global Alternatives Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für Taat Global Alternatives liegt der RSI aktuell bei 85,71, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Taat Global Alternatives haben sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die darauf hindeutet, dass es negative Auffälligkeiten gibt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Taat Global Alternatives für diese Stufe daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Taat Global Alternatives beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,13 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Taat Global Alternatives mit 0,215 CAD derzeit -10,42 % unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und -84,07 % unter dem GD200 der vergangenen 200 Tage. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

