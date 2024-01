TAAT Global Alternatives Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Taat Global Alternatives-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,36 CAD einen Abstand von -65,71 Prozent zum GD200 (1,05 CAD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,25 CAD auf, was bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +44 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Der RSI der Taat Global Alternatives liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,07 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Taat Global Alternatives im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche eine Rendite von 0 % aus, was 9,59 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Taat Global Alternatives in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Daher wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".