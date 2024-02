TAAT Global Alternatives Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten Wochen konnte bei Taat Global Alternatives eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien positiver über das Unternehmen sprechen. Dieses Kriterium wird daher positiv bewertet. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Taat Global Alternatives-Aktie jedoch eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 69,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Die kurzfristige Analyse ergibt dagegen ein neutrales Rating, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ähnlich hoch ist wie der aktuelle Schlusskurs.

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Taat Global Alternatives im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (10,96 %) schlecht ab.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Taat Global Alternatives ist hingegen positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Meinungen der Anleger sind mehrheitlich positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.