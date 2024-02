TAAT Global Alternatives Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Taat Global Alternatives liegt bei 68, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 41,58 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Taat Global Alternatives zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den Kommentaren der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und bewertet die Aktie dementsprechend als "Gut" bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Taat Global Alternatives-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 1,02 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,3 CAD liegt, was einer Differenz von -70,59 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage hingegen zeigt einen Wert von 0,25 CAD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. In der Summe wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Taat Global Alternatives aktuell 0, was einer negativen Differenz von -10 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine Bewertung als "Schlecht".