Téléverbier Aktie: Da kann man nur noch staunen

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Televerbier als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Televerbier-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,56 und ein Wert für den RSI25 von 52,63, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Televerbier-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,04 Prozent erzielt, was 13,04 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt hingegen 0 Prozent, wobei Televerbier aktuell 13,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat gibt keinen Hinweis auf eine bedeutende Veränderung, weshalb die Televerbier-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Televerbier-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 45,74 EUR angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 47,6 EUR, was einer Abweichung von +4,07 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (47,21 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs von 47,6 EUR eine geringe Abweichung von +0,83 Prozent auf, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Televerbier-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.