Syzygy Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die technische Analyse zeigt, dass die Syzygy-Aktie laut dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit einem aktuellen Wert von 4,23 EUR einen deutlichen Unterschied zum letzten Schlusskurs von 3,16 EUR aufweist, was einer Abweichung von -25,3 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage beträgt der aktuelle Wert 3,13 EUR, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+0,96 Prozent) führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des langfristigen gleitenden Durchschnitts und einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Syzygy-Aktie einen Wert von 78,57 für den RSI7 (für sieben Tage), was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie einen Wert von 50 für den RSI25 (für 25 Tage), der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Syzygy-Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, welche in den letzten zwei Wochen eher neutral über Syzygy diskutiert haben. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

