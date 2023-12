Systena Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert der Systena-Aktie beträgt derzeit 16,67 und zeigt damit an, dass die Aktie als überverkauft gilt. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 28, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist. Insgesamt wird die Systena-Aktie anhand des RSI als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Systena-Aktie mit 303 JPY um +6,59 Prozent über dem GD200 (284,28 JPY) liegt. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 270,02 JPY, was einen Abstand von +12,21 Prozent zum Aktienkurs darstellt und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt erhält die Systena-Aktie auf Basis der Durchschnittswerte aus 50 und 200 Tagen eine "Gut"-Bewertung.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so war in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Systena zu beobachten. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Systena in etwa gleichem Maße wie normal diskutiert wurde, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt, wird Systena in den letzten zwei Wochen als neutral diskutiert. In den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie aktuell eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Systena auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.