Systems Engineering Consultants Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Engineering Consultants-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 98, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 58,75 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Engineering Consultants-Aktie von 4845 JPY mit einer Entfernung von +25,24 Prozent vom GD200 (3868,48 JPY) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 5105,9 JPY, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Engineering Consultants eher neutral diskutiert, mit einigen positiven und negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Engineering Consultants-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.