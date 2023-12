Systemair AB Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Technische Analyse der Systemair-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 75,32 SEK liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 76 SEK, was einem Unterschied von +0,9 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 66,77 SEK wird analysiert, und da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+13,82 Prozent), erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dies basiert auf Auswertungen der Stimmung in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufzeigen. Daher erhält Systemair in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Systemair für dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Systemair liegt bei 42,4, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,76, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was in 14 Tagen zu einer positiven Richtung des Stimmungsbarometers führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Systemair diskutiert. Aufgrund dessen wird das Anleger-Sentiment mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.