Systemair AB Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Technische Analyse der Systemair-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 75,13 SEK, während der aktuelle Kurs bei 78,5 SEK liegt, was eine Abweichung von +4,49 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 72,34 SEK, was einer Abweichung von +8,52 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Systemair-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,3 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Systemair beobachtet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht rückläufig, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Systemair eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Systemair-Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf der Basis der Anleger-Stimmung.