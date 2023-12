Systemair AB Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Systemair wurden kürzlich analysiert, und die Ergebnisse zeigen interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Systemair-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI von 35,59 Punkten) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25 von 41,76). Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Negative Diskussionen konnten in den letzten Tagen nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +3,88 Prozent auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch um +14,53 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.