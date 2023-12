System Research Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Buckle":

Der Relative Strength Index (RSI) von System Research liegt bei 65,12, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 41, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der System Research aktuell bei 2669,52 JPY verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3405 JPY, was einem Abstand von +27,55 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 3292,46 JPY erreicht, was einer Differenz von +3,42 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von System Research über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von System Research bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen mit "Neutral" bewertet.

