System Research Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich System Research wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Kommentare und Äußerungen zu diesem Wert waren größtenteils neutral. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für System Research liegt bei 85,71, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was als neutral betrachtet wird. Somit erhält System Research in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über System Research in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die System Research-Aktie bei 2852,72 JPY liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3245 JPY (+13,75 Prozent Abweichung) liegt. Auf dieser Basis erhält System Research daher eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3170,38 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (+2,35 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt wird System Research daher mit einem "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren bewertet.