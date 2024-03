System Location Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI7 für System Location bei 49,58 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das System Location-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der System Location-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1397,57 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (1382 JPY) liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für System Location in den vergangenen Wochen kaum verändert. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu beobachten waren. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.