System D Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Bei System D wurde der 7-Tage-RSI auf 58,25 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,09, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um System D wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild registriert wurden, erhält das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der System D-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1341,34 JPY liegt und der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -2,78 Prozent auf ähnlichem Niveau ist. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem Abweichungsprozentsatz von -2,67 als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf System D gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, und auch in den letzten ein, zwei Tagen konnten keine besonders positiven oder negativen Themen festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.