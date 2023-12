System Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 für System bei 5 Punkten, was auf ein überverkauftes System hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 21,74, was ebenfalls auf ein überverkauftes System hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 ergibt. Insgesamt erhält das System-Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei System in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der System-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 187,18 GBP. Der letzte Schlusskurs von 270 GBP weicht somit um +44,25 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 194,86 GBP über dem letzten Schlusskurs (+38,56 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die System-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für System lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Stimmung schließen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die System-Aktie basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.