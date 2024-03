System Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse der Aktie des Unternehmens System zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 247,69 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 410 GBP gehandelt wird, was einem Abstand von +65,53 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 383,28 GBP, was einer Differenz von +6,97 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 31,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,75, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen System. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.