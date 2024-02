System Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie des Unternehmens System ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigte an zwei Tagen ein grünes Stimmungsbarometer, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An zwei weiteren Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, hauptsächlich positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei System wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, daher kommt auch das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für System liegt der RSI bei 20, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 23,4, was wiederum zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von System auf 223,42 GBP, während der aktuelle Kurs bei 425 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +90,22 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 333,96 GBP, was eine Distanz von +27,26 Prozent zur Aktie bedeutet - auch hier erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Insgesamt lässt dies auf ein positives Gesamtbild schließen, weshalb die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" erhält.