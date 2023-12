System Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der System-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 192,85 GBP verläuft. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs mit 295 GBP einen Abstand von +52,97 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 213,96 GBP liegt, ergibt sich ein weiteres "Gut"-Signal mit einer Differenz von +37,88 Prozent. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die System-Aktie überwiegend positiv in den letzten Tagen. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag in die positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen System gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei System. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält System daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die System-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 37,5, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 16,28, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.