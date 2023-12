System1 Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI für System liegt bei 29,55, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktien von System wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität der Beiträge zeigt eine "Neutral"-Bewertung, ebenso die Rate der Stimmungsänderung für System. Insgesamt wird der Aktie von System bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der System-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,74 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,84 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,27 USD, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Für die einfache Charttechnik erhält System insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über System wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält System auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.