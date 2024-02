System1 Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das Gespräch über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei System haben wir eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt und bewerten das Signal als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse nutzt man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der System-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der aktuelle Wert beträgt 2,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,86 USD liegt, was einem Unterschied von -19,48 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über System diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell konzentrieren sich die Anleger jedoch vor allem auf positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für System beträgt 32,86 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 45,85 ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die System-Aktie auf Basis der Diskussionen in den sozialen Medien, des gleitenden Durchschnitts und des RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet.