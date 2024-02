System1 Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Der Relative Strength Index (RSI) für die System-Aktie zeigt eine Bewertung von 65,22, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, mit einem Wert von 44. Somit wird die Gesamtbewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen vorwiegend negative Meinungen in sozialen Medien zu finden waren. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Insgesamt lässt dies eine neutrale Anleger-Stimmung erkennen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 2,28 USD liegt, während der Aktienkurs bei 1,73 USD liegt, was einem Abstand von -24,12 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 1,93 USD, was einer Differenz von -10,36 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings wurde eine positive Stimmungsänderung identifiziert, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Punkt führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die System-Aktie insgesamt als neutral eingestuft wird, mit einer gemischten Anleger-Stimmung und gemischten Signalen aus der technischen Analyse.