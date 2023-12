System1 Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von System auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,71 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 1,66 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1,32 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 1,66 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, und die Anleger haben sich überwiegend positiv über das Unternehmen System ausgetauscht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (37) als auch der RSI der letzten 25 Tage (45,28) führen zu dieser Einschätzung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien ein "Neutral"-Rating für die Aktie von System.