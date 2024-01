System1 Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge sehen, während ein überverkaufter Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnte. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für das System herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 45,71 Punkten, was darauf hinweist, dass das System weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,05 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das System-Wertpapier also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs des Systems beträgt derzeit 2,63 USD, während die Aktie selbst bei 2,22 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -15,59 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 1,55 USD, was einem Abstand von +43,23 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber dem System eingestellt waren. Es gab fünf positive und acht negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält das System daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit erhält das System in diesem Punkt eine Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für das System-Wertpapier, basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem RSI, dem gleitenden Durchschnittskurs, der Anlegerstimmung und der Diskussionsintensität in den sozialen Medien.