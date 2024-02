System1 Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, so die Analyse der Anleger. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen System. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie daher mit "Schlecht" und kommt zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt, um den sogenannten Relative Strength Index (RSI) zu ermitteln. Wir betrachten nun den 7-Tage-RSI, der aktuell bei 56,98 Punkten liegt, was auf eine neutrale Bewertung der System-Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,21, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der System-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -19,65 Prozent aufweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 1,93 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme positiver Kommentare über System festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.